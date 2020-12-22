بـ700 دولار بدلا من 150 ألفا.. ابتكار أرخص ذراع آلية في العالم

الوكيل الإخباري _ بعد ثلاث سنوات من البحث تمكن مهندس أمريكي يدعى ريان سافيدرا يبلغ من العمر 27 عاما، من تصميم ذراع آلية اقتصادية باستخدام الذكاء الاصطناعي .

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واشار الى أن معظم الأيدي الآلية تكلف ما يصل إلى 150 ألف دولار، لذلك قرر المهندس ”ريان سافيدرا“ .





وقد اطلق على اليد الآلية ”غارا“ أو ”اليد الروبوتية المتاحة عالميا“، وهي تقيس النشاط الكهربائي للأنسجة العضلية، وتستخدمها مع الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحركة اليد المطلوبة.





وعند تثبيتها على طرف مبتور، يمكن للمستخدم تحريك أصابع اليد الآلية والإمساك بأجسام مثل الكؤوس.



وقامت شركة سافيدرا ”ألت بيونيكس“، بالفعل بإعداد نموذج أولي يكلف أقل من 700 دولار، وهي الآن تعمل على تسويق الجهاز.





المصدر : إرم نيوز







