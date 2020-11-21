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السبت، 21-11-2020 11:06 ص

بقرة بـ 5 أطراف تصيب سكان قرية صينية بالذهول

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الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقطات مصورة لـ بقرة تسببت حالة من الذهول وعدم التصديق بين سكان إحدى القرية الصينية؛ وذلك لولادتها بـ 5 أطراف.

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وقد اشار مالكها الى أن وزن البقرة وقت ولادتها كان يُقدر بحوالي 10 كيلو جرامات، لكن بفضل الرعاية الدقيقة التي قدمها لها مالكها أصبح وزنها في الوقت الحالي 100 كيلو جرام. 


واضاف : ان الساق الخامسة نمت شيئًا في شيء مع نمو البقرة، مشيرًا إلى أنه يمكن للساق التحرك عند لمسها.

 

 

المصدر : صدى البلد

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