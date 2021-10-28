بقرة تبهر متابعي وسائل التواصل وتساعد سائقا أضاع طريقه في إسبانيا - فيديو

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دلت بقرة حمراء سائقا على الطريق الذي يحتاجه للوصول إلى أحد الشواطئ.ويظهر في فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيف جاوبت البقرة على سؤال السائق، وأشرت له برأسها باتجاه الطريق المؤدي إلى الشاطئ.سأل السائق البقرة من باب الفكاهة والنكتة .وكتب ناشر الفيديو في قناة "فيرالهوغ" على يوتيوب: "في 13 يوليو كنا نقود السيارة إلى الشاطئ من دون أن نتخيل أن ما سجلته سيصبح فيديو سريع الانتشار. سألنا بقرة كانت تسير على طول طريق بولونيا المؤدي إلى أحد أجمل الشواطئ في قادش، إسبانيا.كان السؤال كالتالي: "مساء الخير، أي طريق لبولونيا؟"، فأشارت البقرة عن طريق توجيه رأسها نحو مكان شاطئ بولونيا. لم نصدق ماذا حدث في ذلك الوقت".

المصدر - البيان

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