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الأحد، 11-10-2020 03:33 م

بكلفة 27 مليون دولار.. مليارديرة لبنانية تحتفل بميلادها 21 مرة في وقت واحد - شاهد

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الوكيل الاخباري – احتفلت مليارديرة لبنانية بعيد ميلادها الأربعين في حفل فخم بلغت كلفته 21.5 مليون جنيه إسترليني (27.82 مليون دولار)، أنفق نحو 20 مليونا منها على فستان مرصع بالجواهر.

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وذكرت صحيفة "Daily Mail" البريطانية، أن اللبنانية التي لم يكشف عن اسمها، استضافت أمسية ملتزمة بالتباعد الاجتماعي لعشرة من أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين بقصرها في ميخاس بإسبانيا، وربطت عبر اتصال مصور جماعي بـ20 حفلة صغيرة أقيمت في وقت واحد حول العالم، وحضرها إجمالا 150 ضيفا.



وأضافت أن الحفل عن بعد لم يوفر أي نفقات، حيث تلقى جميع الضيوف في الحفلات الأساسية والمقامة عن بعد هدايا فخمة، ودفعت فتاة عيد الميلاد تكاليف الطعام والمشروبات والتنظيف نيابة عن المضيفين.

 


وحرصت صاحبة الحدث على تركيز الأنظار على نفسها، وارتدت فستانا قيمته 20.1 مليون جنيه إسترليني (26.01 مليون دولار) في هذه الأمسية، واستلهم التصميم المصنوع خصوصا من العباءة الشرق أوسطية الحديثة، ووضعته المصممة والفنانة البريطانية ديبي وينغهام (38 عاما)، وهي من خططت أيضا للحفل.

 






 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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