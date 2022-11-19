السبت 19-11-2022
الوكيل الاخباري

منخفض جوي وامطار رعدية غزيرة تؤثر على الاردن بهذا الموعد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في الرصيفة

اندلاع حريق في محطة تعبئة غاز بالقرب من فسيفولوجك بمقاطعة لينينغراد

تشييع جثمان الفنان أشرف طلفاح في جحفية - صور

الفراية: سياستنا تسمح بزيارة أي شخص للأردن لتلقي العلاج

الضمان: التقديم لصرف الرصيد الادخاري لغايات العلاج بداية كانون الأول المُقبل

يوم طبي مجاني في بلدية الرصيفة غدا

روغوف: استهداف مستودع ذخيرة أوكراني ومصنع لمحركات الطائرات في زابوروجيه

إسناد تهمة القتل العمد والشروع به لخادمة إثيوبية

السبت، 19-11-2022 03:53 م

بلدة أوروبية تقدم 30 ألف دولار لمن ينتقل إليها - صور

60ec1ae24236041f194a0bb9


الوكيل الإخباري - قدمت بلدة واقعة في أقصى جنوب إيطاليا، 30 ألف دولار لمن ينتقل إليها، حيث ينضم Presicce الإقليمي إلى صفوف مدن أخرى متهالكة ذات حظ سيئ.

ووفق شبكة "سي إن إن"، فإن السلطات الإيطالية تقدم 30 ألف دولار لشراء مسكن، فيما قال عضو المجلس المحلي Presicce ألفريدو باليس، إن هناك العديد من المنازل الفارغة في المركز التاريخي الذي تم بناؤه قبل عام 1991 والتي يود رؤيتها على قيد الحياة مرة أخرى مع سكان جدد.

كما تبلغ تكلفة المنزل 500 قدم مربع في نطاق 25000 دولار.

اضافة اعلان

 


 


 


 

 

 المرصد 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image62d82cd99f250

تحدي خطير ينتشر على تيك توك قد يتسبب بحرائق - فيديو

ةتةتةتة

فيديو.. طائرة تصطدم بعربة إطفاء وتتحول إلى كرة لهب في بيرو

111111

الفلك الدولي ينشر أول فيديو للوهج الشديد لحظة دخول جرم سماوي للغلاف الجوي

التابوت-في-المنام

جثة تحطم صندوقا وتسقط في أمريكا. فيديو غريب ما قصته - شاهد

3462086-555458211

سيدة تكتشف رسالة عمرها 135 عاما تحتوي ملاحظة غريبة في بريطانيا -صورة

1668839497

أبو ظبي ..فاتورة مطعم تثير الجدل بلغت 167 ألف دولار - صورة

أخبار متعلقة
ننهنهن

فيديو مروع.. تحطم طائرة خلال عملية إطفاء في إيطاليا