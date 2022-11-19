بلدة أوروبية تقدم 30 ألف دولار لمن ينتقل إليها - صور

الوكيل الإخباري - قدمت بلدة واقعة في أقصى جنوب إيطاليا، 30 ألف دولار لمن ينتقل إليها، حيث ينضم Presicce الإقليمي إلى صفوف مدن أخرى متهالكة ذات حظ سيئ.



ووفق شبكة "سي إن إن"، فإن السلطات الإيطالية تقدم 30 ألف دولار لشراء مسكن، فيما قال عضو المجلس المحلي Presicce ألفريدو باليس، إن هناك العديد من المنازل الفارغة في المركز التاريخي الذي تم بناؤه قبل عام 1991 والتي يود رؤيتها على قيد الحياة مرة أخرى مع سكان جدد.



كما تبلغ تكلفة المنزل 500 قدم مربع في نطاق 25000 دولار.

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