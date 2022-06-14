الثلاثاء 14-06-2022
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الثلاثاء، 14-06-2022 11:16 ص

بلد عربي يضع عقوبات قاسية للحد من الغش بالإمتحانات

ظاهرة_الغش_في_الامتحانات


الوكيل الإخباري-اتخذت الجزائر قرارات صارمة لمنع ظاهرة الغش في الامتحانات وحماية أسئلة البكالوريا والتعليم المتوسط من التسريب، وقد شملت العقوبات السجن والإقصاء من الامتحان لمدة 5 سنوات.

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بالإضافة إلى إجراء قطع الإنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي وجميع مواقع المحادثات طيلة ساعات إجراء الامتحانات، فقد قامت السلطات الأمنية في الجزائر بحملة اعتقالات واسعة لتوقيف الذين تم ضبطهم متلبسين في محاولة تسريب أسئلة البكالوريا.


ويجتاز هذا الأسبوع أكثر من 700 ألف تلميذ جزائري امتحان شهادة البكالوريا.

 

سكاي نيوز

 

 

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