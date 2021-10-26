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الثلاثاء، 26-10-2021 09:51 ص

بلو أوريغن تخطّط لإطلاق محطتها الفضائية بحلول نهاية العقد

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الوكيل الإخباري - قالت شركة الصواريخ الأمريكية "بلو أوريغن" التابعة للملياردير جيف بيزوس مؤسس أمازون، أمس الاثنين إنها تخطط لإطلاق محطة فضائية خاصة إلى المدار الجوي بين عامي 2025 و2030.

وقالت الشركة إنه يجرى تطوير المحطة التي تم بناؤها وتشغيلها تجاريا، واسمها "أوربيتال ريف"، مع عدد من الشركاء، ومن بينهم "بوينغ".

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وسوف تعمل "أوربيتال ريف" كـ "مجمع أعمال متعدد الاستخدامات"، يقدم الطعام للأبحاث والعملاء الصناعيين والدوليين، فضلا عن السياح.

واحتلت بلو أوريغن عناوين الصحف مؤخرا بإطلاق الممثل ويليام شاتنر نجم فيلم "ستار تريك" البالغ من العمر 90 عاما إلى الفضاء لفترة إقامة قصيرة لتعزيز السياحة الفضائية.

 

المصدر - البيان 

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