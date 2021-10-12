الثلاثاء 12-10-2021
الوكيل الاخباري

عطلة رسميّة يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

جرش: نتائج محطة المياه الأولية سليمة

مستشفى جرش لـ الوكيل: ارتفاع حالات التسمم بالمياه إلى 37 حالة

روسيا: إصابة أكثر من 28 ألفا ووفاة 973 بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة

زيادة حركة الركاب عبر ميناء العقبة 124% لنهاية الشهر الماضي

الصحة: إنشاء وحدة فحص التسلسل الجيني وافتتاحها قريبا

وزارة الإدارة المحلية تطلق خِطط طوارئ لفصل الشتاء

آلاف الدولارات في مكب نفايات ببيروت.. ما القصة؟

الضمان لـ الوكيل: راتب بدل التعطل عن العمل له عدة محددات

التربية لـ الوكيل : الامتحان الوطني لعينة من طلبة الفاقد التعليمي

عاجل

عطلة رسميّة يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

الثلاثاء، 12-10-2021 11:09 ص

بمبلغ خيالي ... ​الملكة إليزابيث​ الثانية تستعد للاحتفال باليوبيل البلاتيني

queen-elizabeth-ii-talks-captain-sir-thomas-moore-and-his-news-photo-1605191311


الوكيل الإخباري - علمت الصحف البريطانية أنه تم وضع مخطط للإحتفال باليوبيل البلاتيني لتولي الملكة إليزابيث العرش منذ 70 عاماً.

اضافة اعلان

 

وبحسب المعلومات فقد تم وضع مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل الـ20 مليون دولار أميركي لإقامة أكبر الإحتفالات الملكية التي شهدتها بريطانيا.

 

من المقرر أن يشارك في الحفل 6500 فنان من مختلف دول العالم، إلى جانب آلاف الجنود ورجال الشرطة والمحاربين، كما سيقام لمدة 4 أيام في شهر حزيران/ يونيو المقبل.

 

وكانت قد كشف مسؤول في لجنة تنظيم الحفل لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية أن هذا الحدث سيكون الأكبر في تاريخ العائلة الملكية منذ قرون.

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1454766-1259752934

العثور على مخلوق غامض ضخم في البحر الأحمر - فيديو

دولارات

آلاف الدولارات في مكب نفايات ببيروت.. ما القصة؟

ح

نجاة لاعب كرة مصري شهير من الموت في حريق بمنزله

posters-black-horse-run-gallop-in-dust-desert

شاهد-حصان يصطدم بسيارة بشكل قوي في لبنان

مقابر-طنطا-2-750x375

'جماجم وجثث ورفات' .. ضجة كبيرة في مصر بعد هدم مقابر وخروج أكفنة موتى - صور

6af3875c-094a-4dbe-8e87-99e1b1900c7d_16x9_1200x676

غموض كبير في مصر عن ميكروباص سقط بالنيل واختفى مع ركابه