بمبلغ خيالي ... ​الملكة إليزابيث​ الثانية تستعد للاحتفال باليوبيل البلاتيني

الوكيل الإخباري - علمت الصحف البريطانية أنه تم وضع مخطط للإحتفال باليوبيل البلاتيني لتولي الملكة إليزابيث العرش منذ 70 عاماً.

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وبحسب المعلومات فقد تم وضع مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل الـ20 مليون دولار أميركي لإقامة أكبر الإحتفالات الملكية التي شهدتها بريطانيا.

من المقرر أن يشارك في الحفل 6500 فنان من مختلف دول العالم، إلى جانب آلاف الجنود ورجال الشرطة والمحاربين، كما سيقام لمدة 4 أيام في شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وكانت قد كشف مسؤول في لجنة تنظيم الحفل لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية أن هذا الحدث سيكون الأكبر في تاريخ العائلة الملكية منذ قرون.

المصدر - الفن

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