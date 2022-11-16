بمبلغ خيالي ... بيع كرة هدف مارادونا الشهير في إنجلترا

الوكيل الاخباري - بيعت الكرة التي سجل بها النجم الأرجنتيني الشهير دييغو أرماندو مارادونا هدفه في شباك إنجلترا في كأس العالم 1986، مقابل 2 مليون جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار).

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن النجم الأرجنتيني مارادونا سجل هدفين لا يمكن نسيانهما في تلك المباراة التي أٌقيمت ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة في ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي.



ولمس مارادونا الكرة بيده بشكل مثير للجدل ليسجل الهدف الأول في شباك الحارس بيتر شيلتون، واحتسبه الحكم، قبل أن يسجل هدفا رائعا من مجهود فردي فيما عرف باسم «هدف القرن».



ونجح جاري لينيكر، هداف نسخة 1986، في تسجيل هدف تقليص الفارق، ليصل إلى هدفه السادس في البطولة. ( البيان )







