السبت 13-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب مالك الفحماوي بحادث سير في جورجيا

القناة 12: نتنياهو قلص صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي

طلبة المدارس الحكومية والخاصة يستأنفون دوامهم غداً والحصة الأولى الساعة 8 صباحاً

لبيد يدعو للتكثيف الضغوط للمطالبة بإبرام صفقة تبادل

صواريخ بعيدة المدى وفرط صوتية .. تعرف على الترسانة الصاروخية الإيرانية

سلعة جديدة تنتظر ارتفاعاً عالمياً قوياً

سرايا القدس: سيطرنا على مسيّرة إسرائيلية في خان يونس

استراتيجية وطنية لتحويل الأردن لدولة تعدين عام 2033

971 مليون دينار دفعها أردنيون عبر اي فواتيركم الشهر الماضي

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب الصين

السبت، 13-04-2024 10:53 ص

بمبلغ خيالي.. عرض منزل 'كولورادو' الشهير للبيع في أمريكا

Doc-P-1186607-638485746752321428


الوكيل الإخباري - تم عرض المنزل الّذي قتل فيه كريس واتس وزوجته الحامل وابنتيه الصغيرتين في ولاية "كولورادو" الأميركية عام 2018، للبيع بمبلغ 775 ألف دولار أميركي.

اضافة اعلان

 

ويضم المنزل المعروف باسم "كولورادو هوم" Colorado Home، 5 غرف نوم و4 حمامات موزعة على مساحة 4177 قدم مربع.

 

قتل كريس زوجته شانان وابنتيه بيلا وسيليست خنقاً . وحُكم عليه حينها بالسجن المؤبد بعد اعترافه بارتكاب الجريمة في تشرين الثاني 2018.
 
وتم شراء المنزل من قبل العائلة نفسها في العام 2013 مقابل 399.954 دولارًا، والّذي بقي شاغراً بعد وقوع الجريمة لما يقارب أربع سنوات إلى حين شرائه في عام 2022 مقابل 600 ألف دولار، وفقاً لسجلات الممتلكات.
 
وتخلّف كريس بعد وقوع الجريمة عن سداد الرهن العقاري للمنزل ما أدى إلى حجزه. كما زادت ديونه عندما وافق على دفع 6 ملايين دولار لوالدي شانان بعدما رفعا دعوى ضده.

  

لبنان 24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
decharge-iran

رجل ايراني يعثر على ذهب داخل القمامة ويعيده إلى أصحابه

Doc-P-1186410-638485317093943949

صراخ واستغاثة من داخل سيارة.. صدفة تكشف جريمة في مصر

c-1

هرب أثناء تصويره.. ذعر في ليبيا بعد افلات نمر من صاحبه

Neige-750x470

الثلوج تُغطّي الجزائر في فصل الربيع!

Doc-P-1186605-638485739281263027

استغاثة من طائرة في الجو تُثير رعبا في مصر

66180ea54c59b739791724b5

شاهد - تصرف يلفت الأنظار لأحد رجال الأمن في الحرم المكي - فيديو