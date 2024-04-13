بمبلغ خيالي.. عرض منزل 'كولورادو' الشهير للبيع في أمريكا

الوكيل الإخباري - تم عرض المنزل الّذي قتل فيه كريس واتس وزوجته الحامل وابنتيه الصغيرتين في ولاية "كولورادو" الأميركية عام 2018، للبيع بمبلغ 775 ألف دولار أميركي.

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ويضم المنزل المعروف باسم "كولورادو هوم" Colorado Home، 5 غرف نوم و4 حمامات موزعة على مساحة 4177 قدم مربع.



قتل كريس زوجته شانان وابنتيه بيلا وسيليست خنقاً . وحُكم عليه حينها بالسجن المؤبد بعد اعترافه بارتكاب الجريمة في تشرين الثاني 2018.



وتم شراء المنزل من قبل العائلة نفسها في العام 2013 مقابل 399.954 دولارًا، والّذي بقي شاغراً بعد وقوع الجريمة لما يقارب أربع سنوات إلى حين شرائه في عام 2022 مقابل 600 ألف دولار، وفقاً لسجلات الممتلكات.



وتخلّف كريس بعد وقوع الجريمة عن سداد الرهن العقاري للمنزل ما أدى إلى حجزه. كما زادت ديونه عندما وافق على دفع 6 ملايين دولار لوالدي شانان بعدما رفعا دعوى ضده.

لبنان 24