بمشاركة وكالات عالمية.. تفاصيل تحدي تطبيقات الفضاء الدولي 2022

الوكيل الإخباري-يعود تحدي تطبيقات الفضاء الدولي التابع لوكالة ناسا - أكبر هاكاثون سنوي في العالم - هذا العام بموضوع "Make Space" ، والذي يؤكد التزام ناسا بالشمولية، وسيركز تحدي هذا العام على علوم الأرض والفضاء والتكنولوجيا والاستكشاف.

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ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، متاح تسجيل المشاركين للأحداث الشخصية والافتراضية الآن حتى 2 أكتوبر، وتوفر تطبيقات الفضاء (Space Apps) منصة حيث يمكن للجميع في أنحاء العالم ممن لديهم شغف بالإبداع والابتكار استخدام أفكارهم لمواجهة التحديات التي وضعها خبراء ناسا.





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تتراوح التحديات في مستوى المهارة والخبرة والموضوع والهدف وتغطي مجموعة من التخصصات والاهتمامات التي تتراوح من الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات إلى الفنون ورواية القصص.



في كل عام ، يسمح تحدي تطبيقات الفضاء للآلاف بالتفاعل مع البيانات المفتوحة لوكالة ناسا وشركائها خلال الهاكاثون.



لقد كان من المجدي رؤية المشاريع المبتكرة التي أنشأها المشاركون في تحدي تطبيقات الفضاء ومعرفة إمكاناتهم في ابتكار مساهمات ذات مغزى تجاه حل بعض أصعب التحديات التي درستها وكالة ناسا على الأرض وفي الفضاء .

يوفر تحدي تطبيقات الفضاء بيئة إيجابية وآمنة تعزز التعاون وعقلية النمو، سواء أكان المشاركون يستكشفون تحديًا ، أو يتعلمون ليكونوا مبدعين ، أو يحددون أدوار الفريق ، أو يتعلمون مهارة فنية ، أو يتعلمون كيفية التعامل مع العقبات التي تظهر خلال التحدي ، فإن الهيكل المبتكر والمرن لهذا الحدث يسمح للمشاركين بالخروج بإثراء وتحفيز وتحمس للتعلم.



منذ إنشاء تحدي تطبيقات الفضاء في عام 2012 ، نمى بشكل مطرد وصنع مجتمعًا عالميًا يجمعه المصلحة المشتركة المتمثلة في حل المشكلات وإحداث التأثير.

تتراوح قصص النجاح الناتجة مباشرة عن هذه التحديات من إنشاء منتجات جديدة ومشاريع تجارية ، وترقيات مبتكرة للمنتجات الحالية ، وساعدت على ربط الناس اجتماعياً ومهنياً ، مما أتاح لهم الوصول إلى الخبرة والرؤية التي لم تكن لديهم لولا ذلك.



من خلال ربط الفرق بالتحديات والخبراء من وكالات الفضاء في جميع أنحاء العالم ، يمكن للمشاركين الوصول إلى الفرص والمعرفة الجديدة التي يمكن أن تؤثر عليهم مدى الحياة.



أعلنت ناسا هذا العام عن إضافة منظمة أبحاث الفضاء الهندية ووكالة الفضاء المكسيكية إلى قائمة شركاء وكالات الفضاء الذين يدعمون تطبيقات الفضاء.

ومن بين الشركاء وكالة الفضاء الأسترالية ، ووكالة الفضاء البرازيلية ، ووكالة الفضاء الكندية ، ووكالة الفضاء الأوروبية ، منظمة استكشاف الفضاء اليابانية، ولجنة الأنشطة الفضائية الوطنية في الأرجنتين ، الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين ، ووكالة باراغواي للفضاء ، و وكالة الفضاء الوطنية في جنوب إفريقيا.

وتشجع شراكة وكالة الفضاء على المزيد من التعاون العالمي وتوفر منصة أوسع للمشاركين للمساهمة في مجالات علوم وتكنولوجيا الأرض والفضاء من خلال تحدي تطبيقات الفضاء.