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السبت، 30-10-2021 10:57 ص

بمشهد ظريف ..قرد يسرق نظارات رجل ويرفض اعادتها إلا بمكافأة في الهند

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الوكيل الإخباري-تعد مقاطع الفيديو للحيوانات التي تقلد البشر مبهجة و تستهوى كثيرين، كأحدث مقطع لـ قرد في الهند انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كمقطع فيديو يجسد "ذكاء هذا القرد في الهند الذي يمكن مقارنة أفعاله بسلوك طفل".

سرق قرد نظارات رجل ورفض إعادتها حتى حصل على مكافأة في الصرف.

في الفيديو، يظهر القرد جالسًا فوق شبكة حديدية بينما يمرر الرجل إليه شراب المانجو.

يمسك القرد بالكأس حتى يمر عليه شراب المانجو، وقد تفاوض الرجل مع القرد الرئيس الذي سرق نظارته.

على الرغم من أن القرد "الذكي" يرفض التراجع حتى يحصل على مكافأة، وقد عقد صفقة المانجو مع الرجل مقابل إعادة النظارة.

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صدى البلد

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