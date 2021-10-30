السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

مطالب باستقالة جورج قرداحي

إغلاق دور السينما لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الصين

مصرف سوريا المركزي يعلق على أنباء عن طباعة عملة ورقية بأربعة أصفار

جابر: الأردن ينفق 2.5 مليار دينار سنوياً لتوفير الخدمات الصحية

وزارة الداخلية : إبعاد العمالة غير الحاصلة على لقاح كورونا خارج البلاد

معركة هيمنة بين بتكوين وإيثريوم

حريق أشجار في منطقة البحاث

جمعية الصرافين: نشاط ضعيف لسوق الصرافة المحلية

وسم جورج قرداحي يتصدر تويتر في المملكة

الجامعة العربية: لبنان قادر على وضع حد لتدهور العلاقات مع دول الخليج

السبت، 30-10-2021 10:57 ص

بمشهد ظريف ..قرد يسرق نظارات رجل ويرفض اعادتها إلا بمكافأة

Capture


الوكيل الإخباري-تعد مقاطع الفيديو للحيوانات التي تقلد البشر مبهجة و تستهوى كثيرين، كأحدث مقطع لـ قرد في الهند انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كمقطع فيديو يجسد "ذكاء هذا القرد في الهند الذي يمكن مقارنة أفعاله بسلوك طفل".

سرق قرد نظارات رجل ورفض إعادتها حتى حصل على مكافأة في الصرف.

في الفيديو، يظهر القرد جالسًا فوق شبكة حديدية بينما يمرر الرجل إليه شراب المانجو.

يمسك القرد بالكأس حتى يمر عليه شراب المانجو، وقد تفاوض الرجل مع القرد الرئيس الذي سرق نظارته.

على الرغم من أن القرد "الذكي" يرفض التراجع حتى يحصل على مكافأة، وقد عقد صفقة المانجو مع الرجل مقابل إعادة النظارة.

اضافة اعلان

 


صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1784401-573826801

أسماك القرش لا تميز بين البشر والحيوانات بسبب ضعف البصر

image (4)

شاهد ...حمم بركان لا بالما مستمرة في التوهج

16354737562734019

بريطانيا... الكشف عن سجن سري داخل مدرج روماني - صورة

image (3)

شاهد ...فساتين وسيارات وجداريات من الشوكولاتة بمعرض في باريس

image (2)

مصري ينتقم من طليقته وعريسها ليلة زواجهما

medium_2021-10-29-18f7f0fe62

اكتشاف أسرار جديدة حول بقعة المشتري