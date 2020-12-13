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الأحد، 13-12-2020 12:57 م

بمطار لاس فيغاس.. شاب متهور يصعد على جناح طائرة قبل لحظات من إقلاعها.. شاهد

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الأمن في مطار لاس فيغاس الدولي، شابا متهورا تسلل إلى جناح طائرة مدنية تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز".

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ووثق المسافرون على متن الطائرة لحظة صعود الشاب على جناح الطائرة، من دون معرفة الأسباب، ليتم اعتقاله من قبل رجال إنفاذ القانون.


وعلق المتحدث الرسمي باسم المطار جو راجكل، عن الحادثة قائلا " تم إرسال الرجل إلى منشأة طبية، وبحسب المعلومات، يعاني من مرض عقلي".

 

وقال الملازم كين نوجل من إدارة شرطة العاصمة، إن المشتبه به قفز على ما يبدو السياج المحيط للمدرج.

وتم إعادة الطائرة بعد إنزال الشاب إلى المدرج لإجراء فحص كامل، قبيل إقلاعها إلى بورتلاند بولاية أوريغون.

 


سبوتنيك

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