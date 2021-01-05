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الثلاثاء، 05-01-2021 12:38 م

بمكونات طبيعية.. 4 طرق لعلاج حرق اللسان

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الوكيل الإخباري _ تعد لسعة اللسان او حرق اللسان من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص وخاصةً الصغار، وذلك نتيجة تناول الأطعمة الساخنة دون حذر، فيحدث التهابات مؤلمة في اللسان.

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وهناك عدة طرق لعلاج حرق اللسان :

 


1- الزبادي

تعد الزبادي من أفضل المرطبات بصفة عامة. وعلى وجهه الخصوص يعمل الزبادي على ترطيب اللسان والتقليل من الالتهابات التي لحقت به، وذلك بفضل البكتيريا المفيدة الموجودة في الزبادي.

2- العسل

يحتوى عسل النحل على العديد من المرطبات الطبيعية أيضا، فهو يساعد على تهدئة الألم الناتجة عن لسع اللسان. ويتم وضع معلقة من عسل النحل الطبيعي على اللسان، وحاول أن يوضع العسل أكبر وقت ممكن على اللسان.


3-اللبن 

يعتبر اللبن من أفضل المشروبات التي تقلل من آلام الحروق. ويتم تناول كوب من اللبن فور حدوث الحرق مباشرة، وإذا تناولت أيضا طعام حار اللبن الحل الأمثل لعلاج هذا النوع من الحالات.


4- المحلول الملحي

يعد أصعب العلاجات المنزلية ، وعلى الرغم من مفعولة الممتاز في علاج الالتهابات الناتجة عن حرق اللسان. إلا انه من العلاجات المؤلمة للغاية، لأنه يتفاعل مع الحرق، فيفضل أخذ مسكن في حالة تطبيق هذا العلاج.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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