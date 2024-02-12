بناء في لبنان تمايل وهبط سراباً.. فيديو وثق صيحات السكان

الوكيل الإخباري - على وقع صيحات الخوف والرعب التي تعالت من حناجر السكان الذين أخلوا البناء، تمايلت إحدى البنايات في منطقة الشويفات بلبنان، وانهارت في لحظات.
فقد وثقت كاميرات أهل المنطقة تهاوي البناء وتحوله إلى غبار وركام، على وقع صراخ المتواجدين وتكبيراتهم.
اعتقدوا أن هزة أرضية حركت المبنى فأخلوه.. انهيار مبنى سكني مكون من 5 طوابق في #لبنان دون حدوث إصابات#الحدث pic.twitter.com/5q2hXVTc74— ا لـحـدث (@AlHadath) February 11, 2024
ويبدو أن القدر أنقذ سكان هذه البناية المؤلفة من 5 طوابق، إذ أخلوها قبل لحظات من الكارثة بعدما اعتقدوا أن هناك هزة أرضية.
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