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الإثنين، 12-02-2024 11:12 ص

بناء في لبنان تمايل وهبط سراباً.. فيديو وثق صيحات السكان

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الوكيل الإخباري - على وقع صيحات الخوف والرعب التي تعالت من حناجر السكان الذين أخلوا البناء، تمايلت إحدى البنايات في منطقة الشويفات بلبنان، وانهارت في لحظات.

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فقد وثقت كاميرات أهل المنطقة تهاوي البناء وتحوله إلى غبار وركام، على وقع صراخ المتواجدين وتكبيراتهم.

 

 

ويبدو أن القدر أنقذ سكان هذه البناية المؤلفة من 5 طوابق، إذ أخلوها قبل لحظات من الكارثة بعدما اعتقدوا أن هناك هزة أرضية.

 

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