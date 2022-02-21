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الإثنين، 21-02-2022 10:43 ص

بنين تعرض 26 كنزا فنيا استعادتها من فرنسا

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الوكيل الإخباري - افتتح رئيس بنين باتريس تالون مساء يوم السبت معرضاً تاريخياً ذا رمزية بالغة في كوتونو، حيث ستُقدم الكنوز الملكية الـ26 التي أعادتها فرنسا إلى البلد الإفريقي في تشرين الثاني/نوفمبر، أمام العامة الأحد للمرة الأولى بعد 129 عاما على سرقتها.

وأشار تالون إلى أن إعادة هذه القطع الفنية "تكسر المحظور (...) لم يعد من المهم معرفة ما إذا كان ذلك ممكنا أم لا، فقد فعلنا ذلك"، موضحا أن بنين ستطلب من فرنسا إعادة أعمال أخرى لا تزال تحتفظ بها القوة الاستعمارية السابقة.

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داخل القصر الرئاسي في العاصمة كوتونو، أنشئ متحف بمساحة تزيد عن ألفي متر مربع لاستيعاب هذا المعرض الذي يحمل عنوان "فن بنين أمس واليوم، من الإعادة إلى الانكشاف" وينطلق الأحد أمام العامة حتى 22 مايو.

البيان 

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