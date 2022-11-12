بها 44 منزلا وفندقا.. عرض قرية إسبانية للبيع وسعرها مفاجأة

الوكيل الإخباري - أعلنت إحدى الشركات العقارية في إسبانيا عن فرصة مميزة تتيح امتلاك قرية كاملة مقابل 259 ألف دولار.



وتقع قرية سالتو دي كاسترو في شمال غرب إسبانيا، على الحدود مع البرتغال، في مقاطعة زامورا، وعلى بعد 3 ساعات بالسيارة من العاصمة مدريد. وتضم القرية، حسبما ذكرت «بي بي سي»، 44 منزلاً وفندقاً ومدرسة ومسبحاً، ومجموعة ثكنات كانت تستخدم لإيواء الحرس المدني الإسباني.



ولا يعيش في القرية المعروضة للبيع أي شخص، منذ أكثر من 3 عقود. وكان مالك القرية قد اشتراها في بداية العقد الأول من القرن الحالي بهدف تحويلها إلى منطقة سياحية، إلا أن الأزمات الاقتصادية التي مرت بها منطقة اليورو حالت دون نجاح مخططه.

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ووفق روني رودريفيز، من شركة «رويال إنفست»، التي تمثل المالك، فإن «حلمه كان بناء فندق هنا، ولكن المشروع تجمد، ومع ذلك فإنه لا يزال يتمنى تحقيق ذلك».



ويقول المالك، وهو في الثمانينيات من العمر، على موقع أيديليستا العقاري: «قررت البيع لأنني أعيش في المدينة، ولا أستطيع الإقامة في القرية».



ولقي العرض اهتمام 50 ألف زائر منذ أن عرضت القرية للبيع، وأبدى 300 شخص رغبتهم في الشراء.

سكاي نيوز