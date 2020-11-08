بومة تتخفى بشكل مذهل مستعينة بجذع شجرة لإخفاء صغارها

الوكيل الإخباري _ تمكن احد هواة التصوير من رصد أسلوباً غريباً لطائر البومة الذكي حيث امتزجت بشكل مثالي في شجرة لإخفاء أولادها من البوم الصغير في متنزة نوردهوك كومون بكيب تاون في جنوب إفريقيا.

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وقد ظهرت البومتان الصغيرتان اللتان يبلغان من العمر حوالي أسبوعين وهما يحدقان من وراء أمهم.



واشار روب موسلي ، 57 عامًا الى انه لم يكن ان يجدهم إلا بعد ان اكتشفهم أحد الأصدقاء في مكان قريب، مؤكدا إنها ليست مموهة بشكل رائع فحسب ، بل كانت مخبأة في مؤخرة العش مباشرة”.











المصدر : الامارات نيوز

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