بيع أعمال لبيكاسو في لاس فيغاس بأكثر من 100 مليون دولار

الوكيل الإخباري - بيعت 11 لوحة وأعمال أخرى لبيكاسو ساعدت في تحويل لاس فيجاس إلى وجهة استثنائية للفن، وذلك في مزاد يوم السبت مقابل أكثر من 100 مليون دولار.



فقد أقامت دار سوذبيز للمزادات هذا المزاد في فندق بيلاجيو بلاس فيجاس، حيث كانت الأعمال معروضة منذ سنوات. وأُقيم المزاد قبل يومين من الذكرى رقم 140 لميلاد الفنان الإسباني في 25 أكتوبر .

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كانت خمس من هذه اللوحات معلقة على جدران مطعم بيكاسو الفاخر في بيلاجيو. وسيستمر المطعم في عرض 12 عملا آخر لبيكاسو.



وكان أعلى سعر من نصيب لوحة "المرأة ذات القبعة الحمراء والبرتقالية" التي رسمها بيكاسو في 1938 لمحبوبته ومصدر إلهامه ماري-تيريز والتر، والتي بيعت مقابل 40.5 مليون دولار، بزيادة عشرة ملايين دولار عن سقف تقديرات ما قبل البيع.



وبيعت اللوحتان الكبيرتان "الرجل والطفل" و"جذع رجل" مقابل 24.4 مليون دولار 9.5 مليون دولار على الترتيب، في حين بيعت أعمال أصغر مثل "غداء على عشب" مقابل 2.1 مليون دولار، أي ما يقدر بثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها المقدر قبل البيع.

ولم يتم الكشف عن أسماء المشترين.

المصدر - البيان

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