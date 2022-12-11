الأحد 11-12-2022
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الأحد، 11-12-2022 10:23 ص

بيع بنطلون جينز بـ 114 ألف دولار بمزاد علني في كاليفورنيا - صورة

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الوكيل الإخباري - بيع بنطلون جينز بمزاد علني في كاليفورنيا بمبلغ وصل إلى 114000 دولار.

ويعود تاريخ صنع البنطلون إلى 165 عاماً، وهو مخصص لعمال منجم وبخمسة أزرار مغطاة بالبقع السوداء والبنية.

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وعثر عليه عندما اكتشف قبطان بحري سفينة غارقة في أمريكا الوسطى.


وتوافد أكثر من 7500 من مقدمي العطاءات من جميع أنحاء العالم إلى دار المزادات في نيفادا للتنافس على المجوهرات، والقمصان الداخلية، وغطاء أقدم صندوق شحن كنز معروف في ويلز.


ومع ذلك، كان الجينز الحدث الرئيس، وحقق المزاد بكامله ما يقرب من مليون دولار.

 

 

 

 

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