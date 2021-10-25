الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

السماح بتقديم الأرجيلة في المقاهي

الحنيفات : توجيهات ملكية بتأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي

تنقلات بين المشرفين التربويين في التربية- أسماء

تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني

لبنان: شركة أردنية لمعاينة خط الغاز وإصلاحه

الفايز: قطاع السياحة يمر بمرحلة التعافي الآن

تركيا: نتابع بقلق عميق الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان

الامن العام : التحقيق في فيديو الاعتداء على شخص بسبب السرقة

المتقاعدين العسكريين تعلن عن بدء التقدم للاستفادة من المحفظة الإقراضية

القوات المسلحة تستلم معدات من الجانب الكندي

الإثنين، 25-10-2021 02:40 م

بيع حذاء اللاعب مايكل جوردان بسعر خيالي - صورة

18964294_403


الوكيل الإخباري - قالت وكالة "بلومبيرغ" إن أول زوج أحذية صممته شركة "نايكي" للاعب كرة السلة السابق مايكل جوردن قد بيع بـ1.47 مليون دولار في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

اضافة اعلان

 

وأطلق على الحذاء الذي ارتداه جوردن عام 1984 اسم "Air Ships"، وقد حطم الرقم القياسي لسعر الأحذية الرياضية التي تباع في المزادات.

 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عبارات-التهنئة-للمولود

أسماء أولاد مميزة تبدأ بحرف الجيم

child-mother4

شجعي طفلك على تنظيف غرفته بثلاث طرق

giethoorn-tourism

8 أماكن حول العالم خالية من السيّارات .. منها المغرب-صور

كيف-اتعامل-مع-الناس-بثقة-590x400

نصائح لإكتساب ثقة الناس والإنفتاح عليهم

19_2021-637706825040662155-66

'أولمبياد اللحى' ينطلق في ألمانيا لاختيار أجمل لحية إمبراطورية - فيديو

resize

شاهد ...الصين تنجح فى إطلاق القمر الصناعي شيجيان-21

أخبار متعلقة
20211024032857afpp-afp_9qb39m.h-730x438

بيع أعمال لبيكاسو في لاس فيغاس بأكثر من 100 مليون دولار

89828-_____________________

مجهر عمره 200 عام لـ عائلة داروين يُطرح للبيع في مزاد

438676-720132670

الفتاة مع البالون بـ 25.5 مليون دولار - صورة

16330946730355064

مزاد على لوحات أسطورة الملاكمة محمد علي في نيويورك

3433904f-a620-4b4f-b62b-22201dab9e4b

لوحة بادا شانرن أغلى الأعمال الفنية السنغافورية - صورة