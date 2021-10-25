بيع حذاء اللاعب مايكل جوردان بسعر خيالي - صورة

الوكيل الإخباري - قالت وكالة "بلومبيرغ" إن أول زوج أحذية صممته شركة "نايكي" للاعب كرة السلة السابق مايكل جوردن قد بيع بـ1.47 مليون دولار في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

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وأطلق على الحذاء الذي ارتداه جوردن عام 1984 اسم "Air Ships"، وقد حطم الرقم القياسي لسعر الأحذية الرياضية التي تباع في المزادات.

LATEST: Michael Jordan’s earliest known regular season game-worn Nikes sold at a Sotheby’s auction in Las Vegas for $1.472 million, breaking an auction record for sneakers. https://t.co/yWayfdzn4z October 24, 2021

المصدر - لبنان 24