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الخميس، 18-07-2024 01:22 م

بيع حفرية ديناصور بمبلغ خيالي.. لا يخطر على البال

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الوكيل الإخباري- ذكرت دار سوذبيز للمزادات أن البقايا المتحجرة شبه الكاملة للديناصور "ستيغوسورس" بيعت مقابل 44.6 مليون دولار في مزاد، الأربعاء، دون الكشف عن اسم المشتري.

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وتعتبر هذه الحفرية، التي يُطلق عليها اسم "أبيكس"، من الحفريات الأكثر اكتمالًا التي عُثر عليها في التاريخ، بحسب دار سوذبيز.


تجاوز هذا السعر تقديرات ما قبل البيع التي بلغت من 4 إلى 6 ملايين دولار، وتجاوز الرقم القياسي السابق للمزاد لحفريات الديناصورات، والذي بلغ 31.8 مليون دولار لبقايا الديناصور "ريكس"، والتي بيعت عام 2020.


وقالت كاساندرا هاتون، رئيسة قسم العلوم والثقافة في دار سوذبيز: "الحفرية أبيكس أخذت الآن مكانها في التاريخ بعد مرور حوالي 150 مليون سنة من تجولها على ظهر الكوكب".


يثير مبيعات حفريات الديناصورات إحباط علماء الحفريات الأكاديميين، الذين يشعرون أن هذه الحفريات يجب أن تُوضع في المتاحف أو مراكز الأبحاث، والتي لا تستطيع تحمل أسعار المزادات الضخمة.


وقالت دار سوذبيز إن المشتري المجهول أميركي، ويعتزم دراسة إقراض أبيكس لمؤسسة في الولايات المتحدة.


وستيغوسورس أحد أكثر الديناصورات تميّزًا في العالم، حيث يتميز بألواح مدببة على ظهره.


واكتشف عالم الحفريات التجاري، جيسون كوبر، بقايا أبيكس عام 2022 في ممتلكاته بالقرب من مدينة الديناصورات بولاية كولورادو.


وتقع هذه المنطقة بالقرب من النصب التذكاري الوطني للديناصورات، وعلى حدود ولاية يوتا.


سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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