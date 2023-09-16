السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي: رقمنة 40 % من الخدمات الحكومية

خبراء: ارتفاع الدخل السياحي دليل على تعافي القطاع

هزة أرضية تضرب منطقة الحدود التركية السورية العراقية

سيناريو درنة قد يتكرر بالسودان.. خبير مصري يدق ناقوس الخطر

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال جنوب نابلس

اندلاع حريق في غابات الجزائر

مرصد الزلازل يوضح حقيقة تسجيل هزة أرضية في عمان ومأدبا فجر اليوم

إنقاذ 800 شخص في العاصفة "دانيال" وسط آمال بالعثور على مزيد من الأحياء

الأرصاد تتوقع تسجيل درجات حرارة عظمى حول معدلاتها العامة اليوم

وفيات السبت 16/ 9/ 2023

السبت، 16-09-2023 08:48 ص

بيع سترة 'الخروف الأسود' للأميرة ديانا بسعر خيالي

6503e7d1423604782317e3e0


الوكيل الإخباري - بيعت سترة شهيرة خاصة بالأميرة البريطانية الراحلة ديانا مقابل 1.14 مليون دولار، في مزاد أقامته دار "سوثبي" في مدينة نيويورك الأمريكية.

اضافة اعلان

 

وتتميز السترة بتصميمها الفريد، إذ تضم خروفا أسود بين صفوف من الخراف البيضاء على خلفية حمراء، واشتهرت الأميرة الراحلة بارتدائها في مباراة بولو في يونيو 1981، عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما، وذلك بعد وقت قصير من خطبتها على الأمير تشارلز، الملك حاليا.

وخلال الدقائق الخمس عشرة الأخيرة من حرب المزايدة على السترة وهي من العلامة التجارية البريطانية Warm & Wonderful، قفز سعرها من 190 ألف دولار إلى 1.1 مليون دولار، أي أعلى بـ 14 مرة من التقدير الأصلي البالغ 80 ألف دولار.


وقد استبدلت الأميرة ديانا السترة في وقت لاحق من ذلك الصيف بعد تعرضت للتلف. وقد فقد مؤسسي Warm & Wonderful، جوانا أوزبورن وسالي موير، أثر النسخة الأصلية، حتى اكتشفها أوزبورن بمنزلها في وقت سابق من هذا العام.

 

أصبحت السترة واحدة من أكثر القمصان رمزية للأسلوب الشخصي للملكة الراحلة، فضلا عن تمثيل لمكانتها في العائلة المالكة.

 

 روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Local-13-09-2023-167

قضى سنوات في جمع الذهب وفقد كلّ شيء بلحظة في روسيا

tim-bish-171738-unsplash

حقائق مثيرة عن التثاؤب لم تعرفها من قبل!

10129106-1592884737

أسماء بنات جديدة وناعمة مستوحاة من فصل الشتاء

ibnbattuta-ak9CwCq-4kmDm-sLQ

نجت من الموت المحتّم... لافتة مطعم تسقط على سيارة سيدة وتحطمها - صورة

عشرات-الجثث-لأطفال-تطفو-على-سطح-البحر-في-درنة-741x486

شاهد لقطات صادمة لـ جثث أطفال ليبية تطفو على سطح البحر

19_2023-638302926740668901-66

ناسا تستعد لإصدار تقريرها حول الأجسام الطائرة المجهولة