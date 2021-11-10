بيع سواري الملكة ماري أنطوانيت بأكثر من 8 ملايين دولار

الوكيل الإخباري - قالت دار كريستيز للمزادات إنها باعت سوارين ماسيين يخصان ملكة فرنسا ماري أنطوانيت في مزاد أمس الثلاثاء مقابل 7.46 مليون فرنك سويسري (8.18 مليون دولار)، وهو ما يعادل عدة أضعاف التقديرات قبل البيع.

اضافة اعلان

وقال راهول كاداكيا، المدير الدولي لقسم المجوهرات في كريستيز والذي أدار المزاد، إن السوارين بقيا بحوزة العائلة لنحو 200 عام. وقدم المشتري عروضه عبر الهاتف ولم يتم الكشف عن هويته.





وقالت ألكسندرا كيندرمان، المتحدثة باسم كريستيز، إن أعلى سعر في المزاد بلغ 6.2 مليون فرنك سويسري، لكن السعر النهائي بلغ بعد حساب العمولة 7.46 مليون فرنك.





كانت ماري أنطوانيت، التي بعثت برسالة من السجن في تويلري بباريس تقول إنه سيتم إرسال صندوق خشبي به جواهر لحفظها، قد أعدمت بالمقصلة في 1793. وقالت دار المزادات إن ابنتها ماري تيريز، التي كانت تلقب بمدام رويال، تسلمت المجوهرات لدى وصولها إلى النمسا.

وكانت كريستيز قد قالت قبل المزاد إنها تتوقع أن يجلب السواران، اللذان كانا مملوكين لعائلة ملكية أوروبية، ما بين مليونين وأربعة ملايين دولار.



وقالت الدار إن سوارا مرصعا بالياقوت والألماس، طلبه الملك إدوارد الثامن من كارتيه وقدمه لزوجته الأمريكية واليس سمبسون في الذكرى الأولى لزواجهما، لم يجد مشتريا.



وتراوحت التقديرات له قبل البيع بين مليون ومليوني فرنك سويسري.

المصدر - البيان