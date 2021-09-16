الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 09:54 ص

بيع سوار الأميرة مارغريت بسعر 396 ألف جنيه إسترليني - صورة

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الوكيل الإخباري - حصد سوار الفن الزخرفي المرصع باللآلئ والماس، الذي ارتدته الأميرة مارغريت، شقيقة الملكة إليزابيث يوم عيد ميلادها الـ 19 في قصر باكينغهام 1949، على مبلغ 396 ألف جنيه إسترليني.

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ولفت موقع «ميرور» إلى كلام فرانسيس نوبل، مدير قسم المجوهرات في الدار الذي قال: «يعود هذا السوار اللؤلؤي المرصع بالماس إلى الأميرة مارغريت، التي ظهرت وهي تضعه في صورة رائعة بعدسة سيسيل بيتون خلال حفل عيد ميلادها في قصر باكينغهام.

 

وتعتبر قطعة شخصية جداً في التاريخ الملكي ذات منشأ لا غبار عليه» ويعتقد أن السوار الرائع يحمل توقيع دار التصميم الباريسي للمجوهرات «كارتييه» ويتمتع بصفين من اللآلئ المنتهيين عند الطرفين بقطع ماسية دائرية الشكل.

 

وبدت الأميرة مارغريت وهي تضع السوار في ذراعها اليسرى في الصورة الجانبية، وقد ارتدت فستاناً أبيض مطرزاً وأشار المصور الفوتوغرافي الملكي بيتون في مذكراته إلى أنه صعق بمدى جمال مارغريت وعينيها الزرقاوين الثاقبتين. 

 


المصدر - البيان 

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