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الثلاثاء، 09-11-2021 10:19 ص

بيع فستان آيمي واينهاوس بأكثر من 243 ألف دولار في مزاد بكاليفورنيا - صورة

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الوكيل الإخباري - بيع الفستان الذي ارتدته المغنية البريطانية الراحلة إيمي واينهاوس، أثناء آخر حفل لها، بأكثر من 243 ألف دولار، في مزاد علني بكاليفورنيا  ، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية.

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وارتدت واينهاوس هذا الفستان القصير الأخضر والأسود المطبّع بنقوش زهرية في حفلتها الموسيقية الأخيرة في يونيو (حزيران) 2011 في العاصمة الصربية بلغراد.

وبعد شهر من هذه الحفلة، توفيت المغنية والموسيقية البريطانية عن 27 سنة في 23 يوليو (تموز) 2011 .

 

 

المصدر - البيان 

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