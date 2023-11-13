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الإثنين، 13-11-2023 09:53 ص

بيع قائمة من عشاء 'تيتانيك' بهذا المبلغ - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلنت دار "هنري آلدريدج أند صن" البريطانية للمزادات، أن "قائمة عشاء من الدرجة الأولى في سفينة "'تيتانيك" التي غرقت في العام 1912، بيعت مقابل 84 ألف جنيه استرليني (103 آلاف دولار)".

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وقال أندرو آلدريدج من دار المزادات إنه رغم عمليات البحث التي أجريت مع العديد من هواة جمع القطع المتعلقة بتيتانيك "لسنا على علم بوجود أي نسخ أخرى لقائمة من عشاء الدرجة الأولى ليوم 11 نيسان".

 

وتضمنت القائمة، التي قدرت قيمتها بما بين 50 ألفا و70 ألف جنيه إسترليني، أطباق عشاء بما فيها المحار ولحم الضأن بالنعناع وبط ، وهي مؤرخة يوم 11 نيسان، بعيد مغادرة السفينة.

وعثر على هذه الوثيقة الثمينة في ألبوم صور يعود إلى الستينيات بعد وفاة لين ستيفنسون، وهو مؤرخ في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا.

 


 

لبنان 24

 

 

 

 




 

 


 

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