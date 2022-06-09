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الخميس، 09-06-2022 01:18 م

بيع لوحة عمرها 53 سنة بـ 22 مليون دولار في اسكتنلدا

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الوكيل الإخباري-بيعت إحدى لوحات الرسام والنحات والفنان التشكيلي العالمي بابلو بيكاسو والتي يملكها السير شون كونري الشهير بجيمس بوند ، مقابل 17.7 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 22 مليون دولار، وذلك في مزاد لتذهب عائدات البيع إلى المؤسسات الخيرية في اسكتلندا وجزر الباهاما.

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حسب موقع dailymail.co.uk كانت اللوحة "واحدة من العديد من لوحات بيكاسو" التي يملكها شون كونري وفقًا لدار المزادات كريستيز.

 

وقد تم بيع اللوحة التي كانت مملوكة سابقًا لـ Sean Connery - الممثل الأسكتلندي الراحل الذي كان أول من لعب دور James Bond في سلسلة الأفلام الشهيرة، يوم الخميس الماضي خلال مزاد في هونغ كونغ.
وكانت عائلة النجم جيمس بوند الراحل، قد عرضت العمل الفني للبيع لجمع الأموال لصندوق شون كونري الخيري، حيث سيقوم بالتبرع بالمال لقضايا طبية في أسكتلندا وجزر الباهاما، حيث عاش النجم مع زوجته ميشلين لأكثر من 30 عامًا.

 

لوحة بيكاسو قام برسمها عام 1969 "Buste d’homme dans un cadre" وهي صورة مجردة لفارس، وهو موضوع اعتاد الفنان غالبًا إلى تصويره خلال العقد الأخير من حياته.


 

سيدتي

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