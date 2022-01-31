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الإثنين، 31-01-2022 10:27 ص

بيع لوحة نادرة لبوتيتشيلي ب45.4 مليون دولار

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الوكيل الإخباري - أعلنت دار سوذبيز للمزادات عن بيع لوحة في عصر النهضة الفنان الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي بسعر قياسي وصل لـ 45,41 مليون دولار.

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وقالت دار المزاد إنها أجرت المزاد في نيويورك وإن شخصين شاركا فيه من خلال الهاتف حيث قاما بالمزايدة بمقدار 100 ألف دولار في كل مرة.

 

ولفتت إلى أن المبلغ فاق توقعاتها، حيث توقعت بيع اللوحة بسعر يصل إلى 40 مليون دولار.


وأكدت الدار الشهيرة على أن هذه اللوحة ثالث أغلى لوحة لرسام من عصر النهضة تباع في مزادٍ علني.

 

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