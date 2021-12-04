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السبت، 04-12-2021 11:38 ص

بيع ماس فضائي مقابل آلاف الدولارات بعد إكماله 6 آلاف دورة حول الأرض

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الوكيل الإخباري - تخطط شركة بريطانية، لنقل الماس إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، وإعادته إلى الأرض وبيعه بعد ذلك، مقابل 45 ألف دولار.

وتشير التقارير إلى أن شركة «ذا سبايس كوليكتيف» (The Space Collective)، ومقرها ليفربول، والتي أطلقت سابقاً ملصقات للملابس، واسم العلامة التجارية في مدار الأرض، تنوي إرسال «ماسات فضائية» على متن كبسولة «دراغون»،

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التابعة لـ «سبيس إكس» في سبتمبر 2022، كجزء من مهمة «سبيس إكس» CRS-26.

وبعد الإطلاق، ستقضي الماسات ستة أشهر على السطح الخارجي لمحطة الفضاء الدولية، قبل إعادتها إلى الأرض بواسطة كبسولة «سبيس إكس» في مايو 2023، وبيعها للعملاء في الشهر التالي.


وسيكون هناك مجموعة مختارة من الماس للاختيار منها، تتراوح أسعارها من 2500 دولار أمريكي، مقابل 0.3 قيراط، إلى 45000 دولار أمريكي، مقابل 2 قيراط كامل، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. 

 

المصدر - البيان 

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