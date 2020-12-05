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السبت، 05-12-2020 04:14 م

بيع مسدس جيمس بوند بمئات آلاف الدولارات - فيديو

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الوكيل الاخباري - حصل أمريكي على مسدس جيمس بوند في مزاد "جوليينز أوكشنز" مقابل 256 ألف دولار.

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واستخدم الممثل شون كونري المسدّس من طراز "فالتر بي بي" في فيلم "دكتور نو" سنة 1962.


وتوقعت دار المزاد بيع القطعة بمبلغ يتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار، وفي النهاية تم بيع السلاح بـ256 ألف دولار لأمريكي رفض الكشف عن هويته.

 


وخلال الفيلم، يتلقّى العميل البريطاني الأمر بالاستغناء عن مسدّسه القديم من علامة "بيريتا" مقابل آخر من نوع "فالتر". ويقال له في الفيلم إن "المخابرات الأمريكية لا تستخدم سوى هذا الصنف".


ومن الملاحظ أن هذا النوع من المسدس بقي السلاح المفضل لدى العميل 007 في الأفلام اللاحقة البالغ مجموعها 25.


وتم تأجيل عرض فيلم جيمس بوند "نو تايم تودي" بسبب الجائحة، ومن المتوقع أن يشارك فيه الممثل دانييل كريغ للمرّة الأخيرة.


في سياق متصل، توفي الممثل الشهير شون كونري في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، في منزله في جزر الباهاما عن عمر 90 عاما.


وفي وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فقد أفيد أن رماد كونري سينثر في موطنه اسكتلندا.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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