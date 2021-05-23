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الأحد، 23-05-2021 04:05 م

بيع معادلة أينشتاين مقابل 1.2 مليون دولار

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الوكيل الإخباري- رسالة وجهها عالم الفيزياء الشهير لأحد منافسيه وتضمنت معادلة "إي = إم سي2" تخطت الأرقام المتوقعة في مزاد علني.

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بيعت رسالة كتبها عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين بخط يده وتضمنت المعادلة الشهيرة "إي = إم سي2"، في مزاد مقابل أكثر من 1.2 مليون دولار، أي حوالي ثلاثة أضعاف ما كان متوقعاً، حسبما قالت دار المزادات "آر. آر" ومقرها في بوسطن بالولايات المتحدة.

 

قال أمناء المحفوظات في "مشروع أوراق أينشتاين" في "معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا" و"الجامعة العبرية" في القدس، إنه لا يوجد سوى ثلاثة نماذج مماثلة أخرى معروفة لأينشتاين الذي كتب المعادلة، التي غيرت العالم، بخط يده.


وهذا هو النموذج الرابع، والوحيد في المجموعة الخاصة الذي لم يُنشر للعامة إلا مؤخراً، وفقا لـ"آر. آر" التي كانت توقعت بيع الرسالة بحوالي 400 ألف دولار.

 

إلى هذا، قال بوبي ليفينغستون، نائب الرئيس التنفيذي لـ"آر. آر": "إنها رسالة مهمة من وجهة نظر تقنية الهولوغرافيك والفيزياء"، واصفاً المعادلة بأنها الأكثر شهرة في العالم.

 

والمعادلة - التي تعني أن الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء - غيرت الفيزياء بإثبات أن الوقت ليس مطلقاً وأن الكتلة والطاقة متساويتان.


الرسالة المؤلفة من صفحة واحدة مكتوبة بخط اليد باللغة الألمانية وموجّهة إلى الفيزيائي البولندي الأميركي لودفيك سيلبرشتاين ومؤرخة في 26 أكتوبر 1946.

 

وكان سيلبرشتاين ناقداً ومنافساً معروفاً لبعض نظريات أينشتاين.

 

المصدر- العربية

 




 








 




 

 


 

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