السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

الصحة النيابية ترفض إلزام طلبة المدارس بالتطعيم ضد كورونا

قرارات هامة تتعلق بقبول طلبة الدورة التكميلية (2021)

حجاوي يكشف الحالة الصحية للمصابين بالمتحور الجديد في الأردن

36.5 دينار سعر غرام الذهب محليا

صندوق دعم الركاب مُعطل .. والنواب يبحثون تفعيله الاسبوع المقبل

الصحة النيابية توصي بإلغاء كافة الاحتفالات بما فيها رأس السنة - تفاصيل

الفايز ينعى عبيدات

الكشف عن نتائج فحوصات مخالطي المصابين بمتحور أوميكرون في الأردن

خدمة الكترونية جديدة من ضريبة الدخل

توقعات بتمديد برنامج "استدامة" حتى حزيران 2022

السبت، 11-12-2021 10:31 ص

بيع نسخة من الجزء الأول من كتاب هاري بوتر بـ471 ألف دولار

801210532


الوكيل الإخباري - بيعت واحدة من نسخ الكتاب الأول من «هاري بوتر» مقابل 471 ألف دولار في الولايات المتحدة، في ما وصفه منظمو المزاد بأنه سعر قياسي عالمي. 

ووصفت دار هريتدج أوكشنز النسخة البريطانية الصادرة في 1997 من كتاب (هاري بوتر وحجر الفيلسوف)، ذي الرسوم الملونة على الغلاف، بأنها «ساحرة وزاهية بشكل مدهش ولم تُمس تقريباً».

اضافة اعلان

 

وقالت دار المزادات التي تتخذ من دالاس مقراً إن 500 نسخة فحسب طُبعت بهذا الغلاف.

 

ويتجاوز السعر النهائي تقديرات ما قبل البيع البالغة 70 ألف دولار بأكثر من ست مرات.

 

وتراوح سعر بيع نسخ أولى سابقة من هاري بوتر بين نحو 110 آلاف و138 ألف دولار.


وباع الكتاب أحد هواة جمع الكتب بالولايات المتحدة، ولم يُعلن اسم المشتري.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1561975_0

تحرّش بطالبته ففضحته.. زوبعة ضد أستاذ في لبنان - فيديو

GetAttachment

مركز زين "ZainEsportsJO" يقيم أول بطولة للعبة (Rainbow Six Siege) في المملكة

sddefault

مشاهد مؤثرة.. يوتيوبر أميركي يعثر على مراهقين اختفيا قبل 21 عاماً

image (1)

السعودية تستقبل زائرا سماويا فائق السرعة

1089042-1

السينية تحبط تهريب حلي ذهبية من لبنان إلى ألمانيا

371

تجارة الحيوانات الأليفة والحرارة بأرض الصومال تهدد أشبال الفهود

أخبار متعلقة
OIP (2)

طفلة أمريكية بوحمة 'قناع باتمان' والأطباء الروس ينجحون بعلاجها - شاهد

Capture

بثمن خيالي.. بيع أشهر مقتنيات نابليون بونابرت

8FEDDC67-D351-46AE-BE4D-C6C4874E1803

بيع جهاز استخدم في قصف موقع نووي عراقي

الكمأة

كمأة بوزن 2 رطل تباع بـ 118 ألف دولار في إيطاليا - صورة

2197467

بيع نسخة نادرة من الدستور الأمريكي بـ 41 مليون دولار في مزاد

AAQGchZ

أميرة اليابان السابقة تغادر إلى أميركا لبدء حياة جديدة مع زوجها