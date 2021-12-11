بيع نسخة من الجزء الأول من كتاب هاري بوتر بـ471 ألف دولار

الوكيل الإخباري - بيعت واحدة من نسخ الكتاب الأول من «هاري بوتر» مقابل 471 ألف دولار في الولايات المتحدة، في ما وصفه منظمو المزاد بأنه سعر قياسي عالمي.



ووصفت دار هريتدج أوكشنز النسخة البريطانية الصادرة في 1997 من كتاب (هاري بوتر وحجر الفيلسوف)، ذي الرسوم الملونة على الغلاف، بأنها «ساحرة وزاهية بشكل مدهش ولم تُمس تقريباً».

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وقالت دار المزادات التي تتخذ من دالاس مقراً إن 500 نسخة فحسب طُبعت بهذا الغلاف.

ويتجاوز السعر النهائي تقديرات ما قبل البيع البالغة 70 ألف دولار بأكثر من ست مرات.

وتراوح سعر بيع نسخ أولى سابقة من هاري بوتر بين نحو 110 آلاف و138 ألف دولار.



وباع الكتاب أحد هواة جمع الكتب بالولايات المتحدة، ولم يُعلن اسم المشتري.

المصدر - البيان