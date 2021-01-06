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الأربعاء، 06-01-2021 01:57 م

بيع 500 غرام من الكرز بسعر خيالي في اليابان

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الوكيل الاخباري - أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية إنه تم بيع 500 غرام من الكرز الطازج في المزاد الأول هذا العام في محافظة ياماغاتا مقابل مليون ين (9.8 ألف دولار).

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وتم بيع الحصاد الأول لصندوق من عدة عشرات الثمار الكبيرة المختارة من صنف ساتونيسيكي المقاوم للرطوبة.


وتفسر تقنية الزراعة إلى حد كبير السعر المرتفع، وتنمو أشجار الكرز في أواني خاصة، ويتم وضعهم في الثلاجة ثم نقلهم إلى دفيئة من يونيو/حزيران إلى أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

 

وتحافظ الدفيئة على درجة حرارة 25 درجة خلال النهار وحوالي 13 درجة في الليل.


وتفتخر مدينة تيندو، حيث يزرع هذا الصنف من الكرز، بأول موسم حصاد في اليابان.

 

وتعتبر محافظة ياماغاتا تقليديًا موردًا لألذ أنواع الكرز في اليابان فهي تمثل 75٪ من إجمالي الكرز المنتج في البلاد. 

 

ولكن عادة ما تظهر الثمار الأولى في أواخر الربيع والصيف.


 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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