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الأربعاء، 23-03-2022 10:38 ص

بيل غيتس يحدد 4 أمور لتحقيق السعادة

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الوكيل الإخباري - كشف رجل الأعمال الأمريكي الملياردير "بيل غيتس"، خلال مشاركته في جلسة للرد على تساؤلات متابعيه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عن الأشياء الأربعة التي ينصح بها لتحقيق السعادة.

وأكد بيل غيتس، بحسب المقال الذي شاركه موقع "ماركا" بنسخته الإنجليزية، أن المال ليس من الأشياء التي تجلب السعادة.

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ولخص النصائح الأربعة، قائلا: "الكرم والسخاء، والوفاء بالالتزامات الشخصية، وتطوير الحالة الذهنية، والجلوس مع الأهل والأطفال".

 

الكرم والسخاء
وأشار إلى أن أول الأشياء التي يرى بأنها من مسببات السعادة بالنسبة له، هي "عمل الخير والسخاء لتحقيقه"، منوها إلى أنه يعتبر أن مساعدة أطفال العالم، للحصول على لقاحات الأمراض المختلفة، هو أهم إنجازاته.


الوفاء بالالتزامات الشخصية
أما عن نصيحته الثانية، فقد أشار إلى أنه يجب على الجميع "الوفاء بالالتزامات الشخصية"، منوها إلى أنه حين أسس غيتس شركة مايكروسوفت عام 1980، كان أهم التزام تجاه نفسه وشركته هو تحويل جهاز الكمبيوتر إلى جهاز أساسي في العالم.
 
تطوير الحالة الذهنية
وحول النصيحة الثالثة، شدد رجل الأعمال الأمريكي، على ضرورة "تطوير الحالة الذهنية" بممارسة التمارين الرياضية، منوها إلى ضرورة الحفاظ على روتين يومي للتمرينات الرياضية للتحسين من الصحة النفسية والعقلية.


الجلوس مع الأهل والأطفال
وتحدث غيتس، الذي حقق أول مليار في تاريخه بالثلاثين من عمره، عن نصيحته الرابعة والأخيرة، قائلا: "إن مشاركة الوقت الجيد مع أطفالك أو والديك لا يساعدك فقط على الارتباط بهم، ولكنه يجلب السعادة للجميع أيضا بسبب الشعور المتزايد بالانتماء والأمن داخل الأسرة".

 

البيان 

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