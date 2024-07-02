بين 400 قط .. شاهد ملكة جمال القطط في العراق 2024

الوكيل الإخباري- فازت قطة بلقب ملكة جمال القطط التي أقيمت في إقليم كردستان العراق بدورتها الأولى، والتي شهدت مشاركة 400 قط وقطة.

اضافة اعلان



ونظم مستشفى "رويل" في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، الإثنين، الدورة الأولى من المسابقة، حيث استطاعت احدى القطط المشاركة أن تنتزع المركز الأول، فيما حازت قطتان أخريان على المركزين الثاني والثالث.



وقال الدكتور عثمان جلال، المشرف على المهرجان، إن المستشفى نظم المهرجان وحضرته لجنة تحكيمية مؤلفة من أطباء بيطريين وخبراء، حيث عملت اللجنة التي عاينت القطط عن كثب على تجهيز وثائق عن أنساب القطط المشاركة وفقًا لأعراقها وأجناسها وألوانها.



وأضاف جلال أن اللجنة قيمت القطط المتنافسة بناءً على معايير عدة، منها فرو القطط وذيولها وعيونها، بالإضافة إلى سلوكها وطريقة مشيتها وتصرفاتها على المنصة.



ولفت جلال إلى أن القطط الفائزة باللقب تم منحها وجبات طعام مخصصة للقطط، وإكسسوارات خاصة أيضًا، مشيرًا إلى الأهداف السامية المرجوة من المسابقة التي تسعى لزرع حب الحيوانات لدى الإنسان وتحفيز الناس على الاعتناء بها.









العين الاخبارية