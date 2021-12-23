الخميس 23-12-2021
الوكيل الاخباري

البلبيسي لـ الوكيل : هذه الأعراض التي ظهرت على المصابين بأوميكرون في الأردن

الآثار العامة تطلق موسمها الثقافي ومبادرة آثارنا رمز انتمائنا

خط نقل سياحي بين المثلث الذهبي العقبة ورم والبترا

7 إصابات بحادث تصادم بين حافلتين.. صورة

ثبوت إصابة 14 حالة جديدة بمتحور أوميكرون في الأردن

الشبول: 100 حالة مشتبه بإصابتها بمتحور أوميكرون

الحكومة تُعلن وصول أول شحنة فحص "بي سي آر" خاصة بمتحور أوميكرون إلى الأردن

التربية تعمم تأخير دوام الفصل الدراسي الثاني للبرامج التعليمية الأجنبية

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس نهاية الأسبوع.. وتحذّر

بالأسماء.. مدعوون لإجراء مقابلات شخصية في وزارة الصحة

الخميس، 23-12-2021 11:09 ص

تأجيل إطلاق جيمس ويب للمرة الثالثة

263e1269-76a4-4d35-b05b-e678f4bbc0a8


الوكيل الإخباري - أُرجئ للمرة الثالثة إطلاق التلسكوب الفضائي الأقوى على الإطلاق «جيمس ويب» إلى الفضاء، وهذه المرة بسبب الظروف المناخية في مدينة كورو في غويانا الفرنسية.

اضافة اعلان

 

حيث يُفترض أن يحمله صاروخ «آريان 5». ومن المحتمل أن تُجرى عملية الإطلاق الجديدة، يوم السبت في 25 ديسمبر، بدلاً من الجمعة، فتكون بالتالي هدية عيد الميلاد الحقيقية لعلماء الفلك في كل أنحاء العالم، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز. وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في بيان أنّ الإطلاق «أُجّل» بسبب «سوء الأحوال الجوية». 

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
37dc6ade79

وفاة المدون الكويتي عبدالله بدر المطرقة في ظروف غامضة

61c414424236040f9a4b3deb

انتحال شخصية أميرة سعودية مشهورة على 'تويتر'

ارتفاع-متوسط-العمر-المتوقع-في-جمهورية-الصين-الشعبية-42-عاماً-منذ-تأسيسها

متوسط العمر المتوقع للصينيات يتجاوز 80 عاماً في 2020

image (3)

اكتشاف متحجرة لجنين ديناصور يتحضر للفقس على طريقة الطيور

image (2)

اكتشاف ممر تحت الأرض بطول 1609 كم يربط جزر غالاباغوس ببنما

image (1)

ثلوج روسيا تتوهج بالضوء الأزرق - صورة

أخبار متعلقة
f7b89cfb775415cac23972d67b7239780f1f2ff7-091221112546

ملياردير ياباني يختتم رحلة فضائية حافلة

h84Bh

شاهد...وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تنشر تسجيلا صوتيا لقمر المشتري

image (2)

وكالة ناسا: كويكب نيريوس يهدد الأرض

61a9c0856f6d8

ناسا تكليف 3 شركات أمريكية بعمل تصاميم لمحطات فضائية

1807166-966652521

مرور كويكب ضخم عبر المسار المداري للأرض

2018_11_24_20_24_55_618

ناسا تطلق مركبة لتدمير كويكب يهدد الأرض