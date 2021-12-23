تأجيل إطلاق جيمس ويب للمرة الثالثة

الوكيل الإخباري - أُرجئ للمرة الثالثة إطلاق التلسكوب الفضائي الأقوى على الإطلاق «جيمس ويب» إلى الفضاء، وهذه المرة بسبب الظروف المناخية في مدينة كورو في غويانا الفرنسية.

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حيث يُفترض أن يحمله صاروخ «آريان 5». ومن المحتمل أن تُجرى عملية الإطلاق الجديدة، يوم السبت في 25 ديسمبر، بدلاً من الجمعة، فتكون بالتالي هدية عيد الميلاد الحقيقية لعلماء الفلك في كل أنحاء العالم، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز. وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في بيان أنّ الإطلاق «أُجّل» بسبب «سوء الأحوال الجوية».

المصدر - البيان