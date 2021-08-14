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السبت، 14-08-2021 04:09 م

تأخير إضافي لرحلة كبسولة الفضاء ستارلاينر من بوينغ

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الوكيل الإخباري - قد تواجه كبسولة الفضاء ستارلاينر من صنع بوينغ التي تكبّلها بعض الصعوبات تأخيراً إضافياً، بعدما أعلنت الشركة أنها تعمل على حلّ مشكلات مرتبطة بصمّامات الأكسدة في نظام الدفع.

وكانت عملية الإطلاق الأخيرة للمركبة إلى محطة الفضاء الدولية المبرمجة في الرابع من أغسطس ألغيت بسبب مشكلات في نظام الدفع وليس من المعلوم بعد متى ستُجرى الرحلة التجريبية المقبلة.

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وقال جون فولمر نائب الرئيس ومدير برنامج ستارلاينر إنه خلال اليومين الأخيرين، كرّس فريقنا وقته للتحقّق من الصمّامات المعنية وتجربتها، من دون أن نواجه ضغط موعد جديد للإطلاق .

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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