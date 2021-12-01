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الأربعاء، 01-12-2021 11:25 ص

تاجروا بالحيوانات.. سعوديان يواجهان السجن ١٠ سنوات

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الوكيل الإخباري - يواجه سعوديان عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال بعد أن حاولا بيع سبعة أسود وثلاثة ضباع وذئبين وثعلبين ونمر وهي من الكائنات المهددة بالانقراض.

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ونقلت صحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي قوله إن القوات الخاصة للأمن البيئي أحالت إلى النيابة العامة، سعوديين مخالفَين لنظام البيئة لاتجارهما بكائنات فطرية مهددة بالانقراض في محافظة جدة .

 

وأضاف المالكي أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق الاثنين وإحالتهما إلى النيابة والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص.


وأوضح أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى العقوبتين.


وشدد المالكي على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

 

المصدر - البيان 

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