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الخميس، 11-07-2024 02:57 م

تايوان.. جرفه البحر 19 ساعة بعد غفوة في قارب مطاطي

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الوكيل الإخباري- نجا خمسيني تايواني من الموت بأعجوبة، بعدما غفا عائمًا على قارب مطاطي، ثم انجرف في البحر المفتوح لأكثر من 19 ساعة متواصلة.

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لا شك أن هذا الرجل، البالغ 58 عامًا، يعتبر نفسه محظوظًا لبقائه على قيد الحياة، بعدما صادفه قارب صيد تائهًا على بعد أميال قليلة من ساحل تايوان، وفقًا لما نقله موقع "أوديتي سنترال" للغرائب.


كان في حالة سليمة عندما اقترب الصياد من هونغ نان، وجده يائسًا ينتظر الأمل أو الموت في عرض البحر، وكان يعاني من ضعف وجفاف واضحين، رغم أنه بصحة جيدة.


وفي مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، يظهر طاقم المركب وهم يرمون له عوامة النجاة، ثم يسحبونه إلى القارب قبل إعادته إلى الميناء، والاتصال بخدمات الطوارئ.


شرح هونغ نان قصة وصوله إلى عرض البحر، قائلاً إنه وقع في المأزق بعدما قفز في مياه سواحل "نيو تايبيه" ليبرد جسمه بعد يوم حار في العمل، لكنه لم يدرك أن النوم سيداهمه، ويتوه في البحر.


وتذكر أنه نزل إلى الماء حوالي السابعة مساءً يوم 6 يوليو (تموز)، استيقظ بعد ساعات ليجد نفسه في بحر مفتوح بعيدًا عن الشاطئ، فراح يصرخ طالبًا النجدة، إلا أنه لم يسمع أحد، حتى رصده القارب ظهر اليوم التالي.


وبعد نقله إلى مستشفى تايبيه، ذكرت إدارة المستشفى أن "نان" لم يكن يعاني من صدمة، وكانت كل مؤشراته الحيوية مستقرة، لذا قدمت له المحاليل لترطيب جسده، ثم غادر بعد فترة وجيزة.

 



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