تايوان .. عامل يعيد 10 آلاف دولار عثر عليها في ملابس مستعملة - صورة

الوكيل الاخباري - تمسك عامل بلدية في تايوان بأمانته ورفض إغراء الحصول على مبلغ حوالي 10 آلاف دولار عثر عليها داخل جيوب إحدى قطع الملابس المستعملة أثناء عمله في فرز صناديق التبرعات.



وقال مكتب حماية البيئة في منطقة تايشونغ وسط تايوان، إن العامل في فريق النظافة، تشي لونغ (28 عاماً)، كان يقوم بعملية الفرز في موقع لتجميع الملابس المستعملة في المدينة، عندما أبلغ مشرفه بعثوره على مبلغ يزيد على 10 آلاف دولار داخل مظاريف حمراء وجدها داخل جيوب قطعة ملابس قديمة.



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وذكر موقع UPI أن مسؤولي مكتب حماية البيئة قاموا بتسليم المظاريف للشرطة، والتي تمكنت من خلال إيصالات ووثائق أخرى عُثر عليها بين الملابس، من تحديد هوية صاحبة الأموال، وهي امرأة تبلغ من العمر 72 عاماً.



وقالت صاحبة الأموال إن زوجها جمع الملابس المستعملة في المنزل للتبرع بها من دون أن يدرك بأن إحدى القطع تحتوي على مظاريف الأموال التي كانت تدخرها من أجل فترة التقاعد ولشراء هدية زفاف لابنتها.





وأكد مكتب حماية البيئة في تايشونغ أن السيدة أعربت عن امتنانها للعامل وشكرته على أمانته، وأهدت فريق النظافة صندوقاً من التفاح تقديراً منها لدورهم في استعادة أموالها.



المصدر : الرؤية



