تبرعت بـ'تحويشة العمر'.. فيديو ملهم لعاملة مطبخ تونسية

الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل في تونس بقصة سيدة تبرعت بمبلغ مالي كانت تجمعه للحج، لصالح الفقراء والمحتاجين عن طريق برنامج اجتماعي تعرضه محطة خاصة.

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وقالت السيدة التي تدعى فرجانية، وتبلغ من العمر 60 عاما والعاملة في مطبخ بأحد المدارس في تونس ، إنّها لطالما انتظرت لقاء فريق البرنامج للتبرع، مقدمة نحو 2600 دولار لتوزيعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين.



ولم يكن التبرع بأموال الحج وحده وراء تفاعل نشطاء "السوشيال ميديا"مع هذه السيدة، حيث كشف حوارها مع فريق البرنامج، مدى عفويتها وصدقها إلى درجة أنها سلّمت الأموال دون أن تعرف قيمتها.



وأضافت "لن أقبل بتعويض ولن أقبل أي هدية لأنني عندما تبرعت لم أكن أنتظر مقابلا"، مشيرة إلى "أن تصرفها درس لميسوري الحال وللمسؤولين في تونس ".

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