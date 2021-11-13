تتصدرها دولة عربية.. تعرّفوا على البلدان الأسوأ في الازدحام المروري

الوكيل الإخباري- انخفضت معدلات الازدحام المروري في معظم دول العالم نتيجة سياسات الإغلاق التي اتخذتها السلطات لمواجهة جائحة كوفيد 19.



وحاولت السلطات منع الاختناقات المرورية لعقود، لكن العديد من الدول فشلت في ذلك. ومن بين أسباب الازدحام: الطرق القديمة التي تم بناؤها في البداية للتعامل مع كثافة سكانية أقل مما هي عليه اليوم، ونقص أنظمة النقل العام الكاملة.



ومن بين الحلول لتفادي مشكلة الازدحام المروري، اعتمدت الدول على الطرق السريعة والجسور والأنفاق التي تصل إلى المدن الكبيرة. ولكن لا يبدو أن هذا التوجّه ساهم في حلّ المشكلة بشكل كبير.



ووفقًا لموقع "وول 24/7" (Wall 24/7) المتخصّص بالأخبار الاقتصادية، تصدّرت الإمارات قائمة أسوأ دول العالم من حيث الازدحامات المرورية، حيث يقضي السائقون وقتًا أطول خلف عجلة القيادة في العالم، والتي قد تعادل نحو 17 يومًا خلال العام.



وبالرغم من الازدحامات المرورية إلا أن الإمارات تحتلّ المرتبة السابعة عالميًا من حيث "جودة البنية التحتية للطرق"، فيما تتركز الازدحامات المرورية في مدينتي دبي التي يعيش فيها نحو 3.4 مليون نسمة، والعاصمة أبو ظبي التي يعيش فيها 1.8 مليون نسمة.



واعتمادًا على متوسط عدد الساعات التي يقضيها السائق خلف المقود، احتلت هذه الدول المراتب العشر الأولى على قائمة أسوأ الدول التي تعاني من الاختناقات المرورية:



1. الإمارات: 406 ساعات سنويًا

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2. تايوان: 243 ساعة سنويًا









3. تركيا: 238 ساعة سنويًا







4. هونغ كونغ: 210 ساعات سنويًا







5. كوريا الجنوبية: 188 ساعة سنويًا









6. سنغافورة: 116 ساعة سنويًا







7. المكسيك: 98 ساعة سنويًا









8. إيطاليا: 81 ساعة سنويًا





9. ألمانيا: 81 ساعة سنويًا





المصدر: العربي