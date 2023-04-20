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الخميس، 20-04-2023 10:00 ص

تتويج مكسيكية كأفضل طاهية في العالم - صورة

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الوكيل الإخباري - تُوجت الطاهية المكسيكية إيلينا ريغاداس، مالكة مطعم «روزيتا» في مدينة مكسيكو، بجائزة أفضل طاهية في العالم، يوم الثلاثاء، بحسب تصنيف «50 بست» البريطاني. للعام الثالث على التوالي، يكافئ تصنيف «50 بست» طاهية من أمريكا اللاتينية، بعد الكولومبية ليونور إسبينوزا في عام 2022، والبيروفية بيا ليون في عام 2021.

وفي مطعمها الذي افتُتح في عام 2010 في فندق خاص داخل حي روما بالعاصمة مكسيكو سيتي، تقدّم إيلينا ريغاداس أنواعاً مطوّرة من الأطباق المكسيكية التقليدية، من خلال قائمة طعام تتغير يومياً بفضل المكونات الموسمية والمحلية من صغار المنتجين.

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