الأحد 28-05-2023
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الأحد، 28-05-2023 10:20 ص

تجربة طعام مخيفة بطلها مخلوق غريب في تايوان - صور

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الوكيل الإخباري - في تجربة غريبة، أضاف مطعم تايواني طبقا جديدا لقائمة الطعام الخاصة به، عبارة عن طعام "الرامن" المشهور في اليابان يعلوه "إيزوبود" وهي فصيلة من القشريات شكلها مريب بعض الشيء.

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وأعلن مطعم "رامن بوي" عن الطبق على صفحته في فيسبوك، وهو عبارة عن الرامن مع الإيزوبود المطهو على البخار مع مرق الدجاج بالكريمة.

وقال صاحب المطعم أن الفكرة خطرت له أثناء زيارته لليابان، حيث كان يرى الأيزوبود في أحواض السمك، وقرر بعدها إضافتها لقائمة الطعام الحصري في مطعمه.


وتبلغ تكلفة الوجبة الواحدة 48 دولارا، نظرا لقلة الموارد من هذا النوع من القشريات.

 

 

 سكاي نيوز 

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