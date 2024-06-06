تجنباً للانفجار.. 7 أشياء احذر تركها داخل سيارتك في الطقس الحار

الوكيل الإخباري- في ظل ارتفاع درجات الحرارة، هناك مواد من الخطر تركها في مركبتك نظرًا لقابليتها للانفجار.

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فيما يلي 7 أشياء يجب ألا تتركها في سيارتك حتى لا تنفجر في ظل الموجة الحارة:



ولاعة السجائر

الحرارة والأجهزة المضغوطة مثل الولاعات أو البخاخات تشكل دائمًا خطرًا، خاصة مع تعرض الولاعة لدرجات حرارة عالية، مما يجعل السوائل والغازات داخل الولاعة تتمدد، ويؤدي إلى ارتفاع الضغط الداخلي والانفجار الميكانيكي للولاعة.



عبوات الغاز

تحدث الانفجارات عادةً عندما تتلامس الأبخرة الموجودة داخل الغاز مع اللهب أو الحرارة خارج العلبة، ويمكن للهب المكشوف القريب أو السجائر أو الشرارة من محركات الأجهزة أو حتى الكهرباء الساكنة أن يشعل بخار البنزين ويتسبب في انفجار علبة الغاز.



السجائر الإلكترونية

درجات الحرارة القصوى، سواء أقل من 50 درجة مئوية أو أعلى، يمكن أن تتسبب في حدوث خلل في بعض بطاريات الليثيوم أيون. عندما تنفد هذه البطاريات، يحدث ارتفاع في الحرارة يؤدي إلى احتراق وانفجار المحلول الكهربائي القابل للاشتعال.



بطاريات الهواتف والشواحن

الأجهزة المحمولة الحديثة تعمل بواسطة بطاريات ليثيوم أيون، التي تحتوي على توازن دقيق بين الأقطاب الموجبة والسالبة للسماح بإعادة الشحن. عندما يحدث خلل، يمكن أن تتعطل المكونات الداخلية للبطارية وتخلق تفاعلًا متقلبًا يمكن أن يؤدي إلى نشوب حرائق. المشكلة الأكثر شيوعًا هي الحرارة الزائدة.



زجاجات العطر

درجة الحرارة المثالية للعطور تتراوح بين 12 و22 درجة مئوية. تقلبات درجة حرارة السيارة يمكن أن تؤدي إلى تدهور جودة العطر بسرعة، ويمكن أن يتسبب في تمدد الهواء المحبوس داخل زجاجة العطر وتمزق حاوية العطر، يحدث هذا عادة عندما تكون الزجاجة ذات جودة أقل.



معقم اليدين

لا تترك معقم اليدين أو الكحول داخل سيارتك، لأن الكحول الذي يساعد على قتل الجراثيم قابل للاشتعال أيضًا، حيث يمكن أن يتسبب في تفجير باب السيارة.



مستحضرات التجميل

قد ينفجر بخاخ الشعر أو واقي الشمس أو الطلاء أو أي مادة مضغوطة عندما تتجاوز درجات الحرارة 49 درجة مئوية.





المصري اليوم