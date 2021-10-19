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الثلاثاء، 19-10-2021 04:19 م

تحت اسم مستعار لامرأة.. 3 كُتاب ذكور يحصدون أكبر جائزة أدبية في إسبانيا

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الوكيل الإخباري- حصد ثلاثة كُتاب ذكور إسبان مؤخرا جائزة "بريمو بلانيتا" (Premio Planeta)، والتي تعد أكبر جائزة أدب في إسبانيا وقيمتها مليون يورو.

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وكانت المفاجأة أن رواية "الوحش" التي حصدت الجائزة، مُنحت للكاتب المُعلن للرواية وهي الكاتبة كارمن مولا، ولكن كُشف بعد ذلك أن اسم الكاتبة ما هو إلا اسم مُستعار.


وكانت الكاتبة بيرونيكا جارسيا نشرت حوارا غير مباشرا أجرته مع كاتبة الرواية في صحيفة " ال كوميرسيو" المحلية في يوليو/تموز من العام الماضي 2020، وخلال الحوار حاولت جارسيا أن تتساءل عن صحة هوية الكاتبة المعلنة.


وجاء الرد "كارمن مولا، ولدت عام 1973 متزوجة ولديها 3 أطفال، وتعمل أستاذة جامعية في مدريد، هذه هي الهوية المعلنة لكاتبة الرواية ولكنها مُستعارة".


حاولت بيرونيكا أكثر من مرة مع الشخص الذي كانت تحاوره بشكل غير مباشر، ولكنه لم يوافق على إفشاء الهوية الحقيقية، إلى أن أعلنت المسابقة قبل يومين أن مَن وراء رواية الوحش هم الكُتّاب الثلاثة: خوردي دياز وأنطونيو ميرسير وأجستين مارتينيز.

 

المصدر:الجزيرة

 

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