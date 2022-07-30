تحديث.. الفلك الدولي يعلن أن الوطن العربي في مأمن من حطام الصاروخ الصيني

الوكيل الإخباري
- نشر مركز الفلك الدولي تحديثا حول المكان المتوقع لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه وأكد أن الوطن العربي في مأمن من ذلك.اضافة اعلان
وكان قد أعلن المركز في وقت سابق من اليوم :"أنقر هنا
" عبر حسابه الخاص على "تويتر" عن الموعد المتوقع لسقوط الصاروخ الصيني التائه اليوم السبت 30 يوليو، الساعة 17:22 بتوقيت غرينتش. وشارك خارطة للمناطق المرشحة لسقوط حطام الصاروخ عليها من بينها :"السعودية، قطر، السودان".
وأطلقت الصين يوم 24 يوليو 2022م صاروخاً فضائياً اسمه (Long March 5) من طراز (CZ-5B)، حاملا معه إحدى القطع الرئيسية المسماة (Wentian) وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية (Tiangong).