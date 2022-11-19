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السبت، 19-11-2022 03:36 م

تحدي خطير ينتشر على تيك توك قد يتسبب بحرائق - فيديو

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الوكيل الإخباري - أثار انتشار تحد جديد على "تيك توك" مؤخرا تحذيرات من خطورته، وذلك نظرا لإمكانية تسببه بحرائق.

ونشر عدد من مستخدمي منصة "تيك توك" مقاطع فيديو وهم يقومون بشوي شرائح لحم في محمصة الخبز، ومن ثم تناولها.

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وبعد زيادة الفيديوهات التي تصوّر التحدي، انتقد أطباء خطورة تناول اللحم غير الناضج، وآثاره الصحية الخطيرة.


وإلى جانب التحذيرات الصحية، كانت هناك تنبيهات من خطورة التحدي وإمكانية تسببه بحرائق، حيث قالت فرقة إطفاء لندن في تغريدة على حسابها في "تويتر": "نذكّر بضرورة استعمال المنتجات الكهربائية فقط للاستخدامات المخصصة لها وتجنب طهي اللحم في محمصة الخبز".

 

سكاي نيوز 

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